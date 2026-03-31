Prima pagina Tuttosport: "Italia, una spinta fenomenale per il Mondiale"

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"Una spinta fenomenale" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi soffermandosi sulla finale playoff per un posto ai Mondiali in Nord America. Italia, a Zenica giochiamo tutti con te! Sinner si esalta con Antonelli e Bezzecchi, insieme caricano gli Azzurri: "Dateci il Mondiale". Gattuso: "Viviamo per notti così". Dzeko: "Ma se avevate paura del Galles...". Sale la tensione: il caso della spia.

Calciomercato Juve - "60 milioni: ora anche Bremer ha un prezzo": il difensore brasiliano non è più incedibile, ora la Juventus è pronta ad ascoltare offerte. Attaccante: l'agente di Nunez alla Continassa. Suggestione Lukaku. Bilesa, c.t. dell'Uruguay che stasera sfida l'Algeria degli Zidane allo Stadium: "Chi non vorrebbe allenare la Juventus?".