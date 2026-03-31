Subito seduta doppia: Conte pensa già a una novità per il Milan

vedi letture

Testa al campo. Riprenderanno oggi gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno. Subito una doppia seduta agli ordini di Conte, rientrato da Torino. Dopo tre giorni di riposo, si riparte da questa mattina, dalle 11,30, con il raduno, l'attesa per Big Rom (se non torna, andrà fuori rosa) e soprattutto la necessità di preparare la partita di lunedì a Pasquetta contro il Milan. Con una novità di formazione che sembra certa. In difesa. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Impossibile prevedere rientri, gli infortunati ne avranno tutti ancora per un po' e dunque Conte dovrà fa con quelli che si ritrova. Rispetto all'ultima gara di campionato, la vittoria di Cagliari, sta molto meglio Juan Jesus, in panchina e poi in campo in Sardegna, che stavolta si candiderà per una maglia", si legge sul quotidiano oggi in edicola.