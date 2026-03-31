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Corriere dello Sport: "Linea dura Napoli: Lukaku al bivio"
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"O la va o si spacca" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Oggi la finale playoff in Bosnia, Italia in ansia. A Zenica (fischio d'inizio alle 20.45) gli Azzurri si giocano il Mondiale che manca da due edizioni. Tutto in gioco nell'inferno dello Stadion Bilino Polje. Gattuso e Gigio alla vigilia: "Niente alibi". Rino conferma il tandem Retegui-Kean. Nel girone americano ci aspettano Canada, Qatar e Svizzera.
"Linea dura Napoli: Lukaku al bivio": il belga andrà fuori rosa se non torna. Antonio Conte aspetta il centravanti belga quest'oggi alla ripresa ma intanto il club ha già scelto il provvedimento se non torna.
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Copertina De Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..." di Pierpaolo Matrone
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