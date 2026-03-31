Caso Lukaku, la reazione del Napoli al post social: c'è stato un malinteso?

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Come ha reagito il Napoli al lungo post social di Lukaku di ieri? Qual è stata la reazione del club azzurro? Ne parla La Gazzetta dello Sport

Come ha reagito il Napoli al lungo post social di Lukaku di ieri? Qual è stata la reazione del club azzurro? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "II Napoli legge e passa avanti, è disposto ad ascoltare ma non a transigere. Dev'esserci un errore, un malinteso, oppure altro", si legge in riferimento all'infortunio, con il quotidiano che fa riferimento anche alle parole di Vincent Mannaert - direttore tecnico del Belgio - pronunciate il 26 marzo, dopo la decisione di Lukaku: "La buona notizia è che non ci sono problemi di salute". Lukaku, invece, nel suo post social aveva detto il contrario. Vi riproponiamo quanto ha scritto ieri Big Rom su Instagram.

Caso Lukaku, il post social di Big Rom

Ecco cosa si leggeva, ieri, in un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".