Clamoroso Lukaku, Tuttosport: "Suggestione per la Juventus"

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La società bianconera, nelle sue riflessioni in vista dell'estate, starebbe pensando anche all'attaccante del Napoli, specialmente dopo quanto accaduto

Ha del clamoroso quanto si legge sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola. "Suggestione Lukaku" è una delle frasi estrapolate dalla prima del quotidiano. La società bianconera, nelle sue riflessioni in vista dell'estate, starebbe pensando anche all'attaccante del Napoli, specialmente dopo quanto accaduto negli ultimi giorni con le polemiche e il caso scoppiato per la scelta del giocatore di non fare rientro in Italia. Con il contratto in scadenza tra un anno, l'addio in estate non è da escludere. La Juve, nel caso, potrebbe provarci.

Caso Lukaku, il post social di Big Rom

Intanto, ieri mattina Romelu Lukaku ha rotto il silenzio con un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".