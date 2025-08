Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: primo test a Castel di Sangro, alle 19 c'è Napoli-Brest

vedi letture

In questa domenica 3 agosto il Napoli fa il suo esordio stagionale con il primo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro. Alle 19 i campioni d'Italia di Antonio Conte scendono in campo contro il Brest, squadra che milita in Ligue1. In campo anche l'Inter, che fa il suo debutto stagionale nell'amichevole con l'Under23 nerazzurra, Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 3 AGOSTO

10.30 Inter-Inter Under 23 (Amichevole) - DAZN

13.30 Genk-Anversa (Campionato belga) - DAZN

15.00 Falkirk-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV

16.00 Leicester-Fiorentina (Amichevole) - DAZN e SITO FIORENTINA

16.00 Bruges-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

17.30 Lecce-Carrarese (Amichevole) - SPORTITALIA

17.30 Celtic-St. Mirren (Campionato scozzese) - COMO TV

19.00 Napoli-Brest (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT (canale 251), NOW e ONEFOOTBALL (pay per view)

20.00 Bournemouth-West Ham (Premier League Summer Series) - SKY SPORT CALCIO e NOW

23.00 Manchester United-Everton (Premier League Summer Series) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW

23.30 Cincinnati-Juarez (Leagues Cup) - APPLE TV