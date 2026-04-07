Foto Le Curve omaggiano Beppe Savoldi: "Resterai nel cuore di chi hai fatto innamorare"

vedi letture

"Ciao Beppe goal", "Riposa in pace Mr. 2 miliardi": con due striscioni le Curve del Maradona hanno omaggiato la scomparsa di Beppe Savoldi

"La tua immagine. Riflesso di un calcio giusto e popolare... resterai nel cuore di chi hai fatto innamorare! Ciao Beppe goal", "Riposa in pace Mr. 2 miliardi", sono i due striscioni comparsi stasera allo Stadio Diego Armando Maradona durante Napoli-Milan, con cui le Curve hanno omaggiato Beppe Savoldi, bandiera azzurra deceduta pochi giorni fa, e che non ha lasciato indifferenti anche le nuove generazioni. Di seguito le foto.