Prima pagina Tuttosport: "Scudetto, Conte non molla l'Inter: il Napoli batte il Milan"

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"Juve, balzo Champions". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla vittoria conquistata dalla Juventus nel trentunesimo turno di campionato. I bianconeri infatti sono riusciti a mettere ko il Genoa, punito nei primi diciassette minuti dalle reti di Bremer e McKennie. Nella ripresa il Grifone ha anche fallito un rigore, parato da Di Gregorio a Martin. La Juve così si è rilanciata in zona Champions, volando a quota 57 e a un solo punto di distanza dal Comoo, ancora quarto ma frenato dallo 0-0 ottenuto in casa dell'Udinese.

"Conte non molla l'Inter" - In prima pagina spazio dedicato anche al Napoli, che tiene ancora vivo l'obiettivo Scudetto. Gli azzurri hanno vinto lo scontro diretto contro il Milan, punito da un gol di Politano e scavalcato proprio dai campani, tornati al secondo posto. II Napoli è volato a quota 65, portandosi a + 2 sui rossoneri e a -7 dalla capolista Inter, che nelle ultime sette giornate dovrà guardarsi da nuovi assalti dei campioni d'Italia, che non mollano la presa per il tricolore.