Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, c'è Psg-Bayern

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Champions, c'è Psg-BayernTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 28 aprile torna la Champions League: al via le semifinali d'andata, oggi il primo match. Alle ore 21:00 andrà in scena Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco, partita trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 251 e NOW. In campo anche la Saudi League con Al Hilal-Damac. Di seguito la programmazione completa.

MARTEDÌ 28 APRILE

20.00 Al Hilal-Damac (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 PSG-Bayern (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT(canale 251) e NOW