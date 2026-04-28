Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inchiesta arbitri, nessun club è indagato"

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"Nessun club è indagato". La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna con il virgolettato attribuibile e fatto filtrare ieri dalla Procura di Milano in merito all'inchiesta sul mondo arbitrale scoppiata negli ultimi giorni: "Inchiesta arbitri, svolta dalla Procura. 'L'Inter non è coinvolta. Interrogati in 30 del mondo arbitrale, per ora accusati Rocchi e altri quattro". Nel mirino cinque gare, non di quest'anno. Tommasi è il nuovo designatore".

Di spalla trova invece spazio la notizia dell'infortunio di Luka Modric che termina in anticipo la stagione ("Modric, stagione finita. Zigomo operato, fermo 6/8 settimane. Mercato: sì a Gila") e la situazione del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus ("Juve, Vlahovic si riavvicina. Rinnovo di 2 anni").