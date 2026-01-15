Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si chiudono i recuperi della 16ª giornata
In questo giovedì 15 gennaio terminano i recuperi della 16ª giornata di Serie A. Si parte con Verona-Bologna alle ore 18:30. Chiude il turno che non si disputò per la Final Four di Supercoppa italiana, il derby lombardo tra Como e Milan. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 13 GENNAIO
18.30 Verona-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Augsburg-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Como-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
