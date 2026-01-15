Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si chiudono i recuperi della 16ª giornata

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo giovedì 15 gennaio terminano i recuperi della 16ª giornata di Serie A. Si parte con Verona-Bologna alle ore 18:30. Chiude il turno che non si disputò per la Final Four di Supercoppa italiana, il derby lombardo tra Como e Milan. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 13 GENNAIO

18.30 Verona-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Augsburg-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Como-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)