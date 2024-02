Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions League!

In questo martedì 13 febbraio torna finalmente la Champions League con due scontri attesissimi: ecco orari e dove vederli

In questo martedì 13 febbraio torna finalmente la Champions League con due scontri attesissimi validi per gli ottavi di finale: Copenaghen-Manchester CIty e Lipsia-Real Madrid. Scendono in campo anche Serie C, Championship e campionato argentino. Per ogni match: ecco orari e dove vederli.

14.00 Italia-Francia Under 17 (Amichevole) - SITO FIGC

17.00 Roma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

17.30 Italia-Belgio Under 16 (Amichevole) - SITO FIGC

18.30 Albinoleffe-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT CALCIO

18.30 Novara-Pro Sesto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Giana Erminio-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Lumezzane-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Virtus Verona-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

18.30 Pontedera-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

18.30 Recanatese-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

18.30 Pro Patria-Padova (Serie C) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 258)

20.30 Vicenza-Pro Vercelli (Serie C) - RAI SPORT e SKY SPORT (canale 259)

20.45 Cesena-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

20.45 Pescara-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

20.45 Alessandria-Mantova (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)

20.45 Triestina-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

21.00 Lipsia-Real Madrid (Champions League) - CANALE 5, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Copenhagen-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

21.00 Bristol City-Southampton (Championship) - DAZN

23.15 Gimnasia La Plata-Huracan (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA