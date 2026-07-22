Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 il primo test amichevole del Napoli di Allegri

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 il primo test amichevole del Napoli di Allegri
Oggi alle 07:15Brevi
di Antonio Noto
rogrammazione TV del 22 luglio: Napoli-Arezzo, amichevoli estive e sorteggio della Serie B.

In questo mercoledì 22 luglio non mancano gli eventi calcistici. Si gioca a Dimaro il primo test amichevole del Napoli di Massimiliano Allegri, alle 18 contro l'Arezzo. Amichevoli anche per Fiorentina e Bologna. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 22 LUGLIO

16.00 Bologna-Heidenheim (Amichevole) - DAZN

18.00 Napoli-Arezzo (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT 251 (ppv), NOW e ONEFOOTBALL

18.00 Sorteggio calendario Serie B - DAZN

19.00 Fiorentina-Gubbio (Amichevole) - DAZN