Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18 il primo test amichevole del Napoli di Allegri
rogrammazione TV del 22 luglio: Napoli-Arezzo, amichevoli estive e sorteggio della Serie B.
In questo mercoledì 22 luglio non mancano gli eventi calcistici. Si gioca a Dimaro il primo test amichevole del Napoli di Massimiliano Allegri, alle 18 contro l'Arezzo. Amichevoli anche per Fiorentina e Bologna. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDI' 22 LUGLIO
16.00 Bologna-Heidenheim (Amichevole) - DAZN
18.00 Napoli-Arezzo (Amichevole) - DAZN, SKY SPORT 251 (ppv), NOW e ONEFOOTBALL
18.00 Sorteggio calendario Serie B - DAZN
19.00 Fiorentina-Gubbio (Amichevole) - DAZN
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Brevi
Copertina LiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com