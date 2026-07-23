Prima pagina

Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Guardiola sul filo e rispunta Conte"

Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Guardiola sul filo e rispunta Conte"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:45Brevi
di Fabio Tarantino

Il futuro della panchina della Nazionale italiana resta avvolto dall'incertezza. L'ipotesi che porta a Pep Guardiola continua a tenere banco, ma il tecnico spagnolo sarebbe sempre più vicino a declinare l'offerta della FIGC. In caso di fumata nera, il nome destinato a tornare con forza in cima alla lista sarebbe quello di Antonio Conte, considerato il candidato preferito da gran parte dei club di Serie A per raccogliere l'eredità sulla panchina azzurra. La scelta del nuovo commissario tecnico potrebbe quindi entrare presto nella fase decisiva. Lo si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport.

Spalletti irritato dal mercato della Juventus

In primo piano c'è anche la situazione della Juventus, dove il mercato in entrata procede a rilento. Una fase di stallo che, secondo le indiscrezioni, avrebbe alimentato il malumore di Luciano Spalletti, desideroso di vedere la rosa rinforzata con maggiore rapidità in vista dei prossimi impegni. La dirigenza bianconera continua a lavorare su più tavoli per accelerare le operazioni e mettere a disposizione del tecnico gli innesti richiesti. Le prossime settimane saranno determinanti per sbloccare le trattative e completare una squadra chiamata a recitare un ruolo da protagonista nella nuova stagione, mentre resta alta l'attenzione anche sul futuro della panchina della Nazionale.