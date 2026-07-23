Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Guardiola sul filo e rispunta Conte"
Il futuro della panchina della Nazionale italiana resta avvolto dall'incertezza. L'ipotesi che porta a Pep Guardiola continua a tenere banco, ma il tecnico spagnolo sarebbe sempre più vicino a declinare l'offerta della FIGC. In caso di fumata nera, il nome destinato a tornare con forza in cima alla lista sarebbe quello di Antonio Conte, considerato il candidato preferito da gran parte dei club di Serie A per raccogliere l'eredità sulla panchina azzurra. La scelta del nuovo commissario tecnico potrebbe quindi entrare presto nella fase decisiva. Lo si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport.
Spalletti irritato dal mercato della Juventus
In primo piano c'è anche la situazione della Juventus, dove il mercato in entrata procede a rilento. Una fase di stallo che, secondo le indiscrezioni, avrebbe alimentato il malumore di Luciano Spalletti, desideroso di vedere la rosa rinforzata con maggiore rapidità in vista dei prossimi impegni. La dirigenza bianconera continua a lavorare su più tavoli per accelerare le operazioni e mettere a disposizione del tecnico gli innesti richiesti. Le prossime settimane saranno determinanti per sbloccare le trattative e completare una squadra chiamata a recitare un ruolo da protagonista nella nuova stagione, mentre resta alta l'attenzione anche sul futuro della panchina della Nazionale.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro