Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "La strategia di ADL"

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"La strategia di ADL" si legge di spalla sulla prima del Cds oggi in edicola. Il Napoli prosegue la pianificazione del mercato seguendo una strategia ben definita tracciata dal presidente Aurelio De Laurentiis. La società continua a monitorare diverse opportunità per rinforzare la rosa, ma senza derogare alla linea economica fissata dalla dirigenza. L'obiettivo è intervenire in maniera mirata, privilegiando operazioni sostenibili e funzionali alle richieste dell'allenatore, evitando investimenti che possano alterare gli equilibri finanziari del club.

Calciomercato, le mosse delle altre di A

La Roma continua a muoversi sul mercato e tra gli obiettivi seguiti con maggiore interesse c'è Antonio Nusa. L'esterno offensivo è considerato un profilo di prospettiva e qualità, capace di aggiungere imprevedibilità e velocità al reparto avanzato. La dirigenza giallorossa monitora con attenzione l'evoluzione della situazione, valutando la fattibilità dell'operazione in vista delle prossime settimane di mercato.

Inter, un organico sempre più "Premier"

In casa Inter prosegue invece la costruzione di una rosa con una forte impronta internazionale e sempre più orientata verso il modello della Premier League. Tra gli innesti già effettuati e i profili seguiti dalla dirigenza, emerge la volontà di puntare su calciatori abituati a ritmi elevati, intensità e fisicità, caratteristiche considerate fondamentali per aumentare la competitività della squadra. Il mercato nerazzurro continua così a svilupparsi seguendo una linea precisa, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'allenatore un gruppo in grado di competere ai massimi livelli sia in Italia sia in Europa.