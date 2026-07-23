Prima pagina Ko a Dimaro contro l'Arezzo, Tuttosport: "Sconfitta e infortuni, Napoli poco Allegri"

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"Sconfitta e infortuni, Napoli poco Allegri" si legge su Tuttosport in prima. Il Napoli esce dalla recente prova con più di un motivo di riflessione. La sconfitta e i problemi fisici emersi nelle ultime ore hanno evidenziato una squadra ancora distante dall'idea di calcio che Massimiliano Allegri intende costruire. Tra assenze e meccanismi ancora da perfezionare, il tecnico attende risposte sia dal lavoro sul campo sia dal mercato, con l'obiettivo di arrivare all'inizio della stagione con un gruppo più equilibrato e competitivo.

Guardiola-Italia e i conti della Juventus

In primo piano resta anche il tema della panchina della Nazionale. L'ipotesi Pep Guardiola continua ad alimentare il dibattito, con il sostegno di diversi club di Serie A all'operazione che potrebbe portare il tecnico spagnolo alla guida dell'Italia. Sul fronte Juventus, invece, l'attenzione è rivolta alla gestione economica del club. A pesare sui conti bianconeri c'è un monte stipendi lordo pari a 171 milioni di euro, una cifra che rappresenta una delle principali sfide per la dirigenza nella costruzione della rosa.