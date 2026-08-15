Calcio in Tv, le gare del 15 agosto: le milanesi, la Coppa Italia e la Liga
Continuano le gare di Coppa Italia valide per i 32esimi di finale. Alle 18.00 Catanzaro-SudTirol, alle 18.30 Udinese-Padova. Alle 20.45 Venezia-Modena, alle 21.15 Torino-Carrarese. Spazio anche alle ultime amichevoli dei club di Serie A: alle 16.00 Brighton-Bologna, alle 16.45 Manchester United-Milan. Alle 17.30 Borussia Dortmund-Roma, mentre alle 19.30 andrà in scena Inter-Betis.
16.00 Brighton-Bologna (Amichevole) - DAZNL
16.45 Manchester United-Milan (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO
17.30 Borussia Dortmund-Roma (Amichevole) - DAZN
18.00 Catanzaro-Sudtirol (Coppa Italia) - CANALE 20
18.30 Udinese-Padova (Coppa Italia) - ITALIA 1
19.30 Inter-Betis (Amichevole) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, NOW
19.30 Alaves-Getafe (Liga) - DAZN
20.45 Venezia-Modena (Coppa Italia) - CANALE 20
20.45 Leuven-Bruges (Campionato belga) - DAZN
21.00 Siviglia-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
21.00 Salernitana-Scafatese (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT
21.15 Torino-Carrarese (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.30 Rio Ave-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
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