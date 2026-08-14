Calcio in Tv, le gare del 14 agosto: si parte alle 18 con la Coppa Italia
Si scende in campo per i 32esimi di Coppa Italia, quattro le gare in programma. Alle 18.00 Parma-Catania su Canale 20, mezzora più tardi Cagliari-Arezzo su Italia 1. Alle 20.45 Monza-Avellino su Canale 20, mentre alle 21.15 la Fiorentina di Grosso fa il suo debutto con il Benevento. La gara sarà trasmessa su Italia 1.
18.00 Parma-Catania (Coppa Italia) - CANALE 20
18.30 Cagliari-Arezzo (Coppa Italia) - ITALIA 1
20.45 Monza-Avellino (Coppa Italia) - CANALE 20
20.45 Cercle Bruges-Sint Truiden (Campionato belga) - DAZN
21.00 Vado-Inter U23 (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Wolverhampton-Blackburn (Championship) - COMO TV
21.15 Fiorentina-Benevento (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.15 Sporting-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro