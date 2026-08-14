Coppa Italia, il Cagliari fatica con l'Arezzo di Bucchi ma passa con un rigore
Si è concluso anche il secondo trentaduesimo di finale di Coppa Italia, con il Cagliari che seppur con grande fatica ha avuto la meglio su un positivo Arezzo grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo dal capitano Deiola. All'Unipol Domus la sfida si chiude sul risultato di 1-0 in favore dei rossoblù di casa.
Il centrocampista sardo, protagonista dal dischetto, si era inizialmente visto respingere il tiro dal portiere ospite Nunziante, salvo poi ribattere in rete alla ripetizione, concessa dall'arbitro. Nella ripresa i toscani hanno mostrato il piglio migliore, spingendo con decisione alla ricerca del pareggio, ma senza riuscire a trovare il gol del 1-1: l'Arezzo esce quindi sconfitto dal campo, ma con una prestazione comunque positiva.
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