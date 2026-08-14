Ufficiale Zedadka si trasferisce dal SudTirol all'Empoli: nel 2023 vinse lo Scudetto col Napoli

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Karim Zedadka cambia maglia. L'ex Napoli passa in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal SudTirol all'Empoli, sempre in Serie B.

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente che l'Empoli "comunica di aver raggiunto l'accordo con il Sudtirol per l'acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Karim Zedadka. Karim Zedadka è un centrocampista nato in Francia da una famiglia di origini algerine il 9 giugno 2000. Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, nell’estate del 2018 viene acquistato dal Napoli, entrando a far parte della formazione Primavera. Nel febbraio 2020 passa alla Cavese in Serie C, mentre nella stagione successiva si trasferisce allo Charleroi, con cui disputa 11 gare nella massima serie belga. Rientrato al Napoli, nella stagione 2022/23 conquista lo Scudetto con i partenopei, scendendo in campo in tre occasioni.

Nell’agosto 2023 passa allo Swift Hesperange, in Lussemburgo, dove disputa nove incontri nella Division Nationale, prima di tornare in Italia in prestito all’Ascoli. Nel luglio 2024 si trasferisce al Südtirol, con cui ha disputato le ultime due stagioni". Fa eco la nota della compagine di Bolzano: "L'FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con l'Empoli FC per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con obbligo di riscatto, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karim Zedadka. Zedadka era approdato all'FC Südtirol nell'estate del 2024 dallo Swift Hesperange, club militante nella prima serie del Lussemburgo. Nei due anni in biancorosso, l'esterno ha disputato complessivamente 48 partite ufficiali con la maglia dell'FCS, realizzando due reti. L'FC Südtirol ringrazia Karim Zedadka per l'impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera calcistica e per il suo futuro personale".