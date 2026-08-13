Samuele Inacio, il Brasile insidia l'Italia: ecco la priorità del figlio di Pià

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Samuele Inacio brilla con il Borussia Dortmund e attira il Brasile. Il figlio dell'ex Napoli Pià dà priorità all'Italia e aspetta una chiamata di Mancini.

Samuele Inacio, figlio dell'ex attaccante del Napoli Inacio Pià, è sempre più al centro dell'attenzione internazionale. Il classe 2008 del Borussia Dortmund ha segnato nell'amichevole vinta 3-2 contro l'Arsenal davanti anche ad alcuni emissari del Brasile, che lo osserveranno nuovamente sabato contro la Roma. Cresciuto nell'Atalanta, Inacio ha già debuttato e segnato in Bundesliga e ha rinnovato con il Dortmund fino al 2029.

Inacio tra Italia e Brasile: la priorità resta Mancini

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Brasile valuta una possibile convocazione, magari già per l'amichevole di settembre contro l'Australia. Inacio, però, continua a dare la priorità all'Italia. Il talento è nel giro dell'Under 21 ed è già stato convocato da Baldini per due amichevoli della Nazionale maggiore. Per legarlo definitivamente agli Azzurri servirà però una presenza in una partita ufficiale FIFA con la squadra di Roberto Mancini: l'obiettivo potrebbe essere riuscirci già nella finestra di settembre.