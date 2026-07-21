Prima pagina

Tra Napoli e Argentina, Corriere dello Sport: "Perché Diego è meglio di Messi"

Tra Napoli e Argentina, Corriere dello Sport: "Perché Diego è meglio di Messi"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Brevi
di Fabio Tarantino

Tanto calcio e tanto Mondiale in prima pagina sul Cds oggi in edicola. In spalla, il fondo firmato da Mimmo Carratelli dal titolo "Perché Diego è meglio di Messi", una riflessione sul confronto tra due leggende del calcio mondiale. Al centro della prima pagina, invece, trova spazio la Nazionale italiana con il tentativo della FIGC di affidare la panchina a Pep Guardiola, obiettivo principale per avviare il nuovo corso azzurro.