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Tra Napoli e Argentina, Corriere dello Sport: "Perché Diego è meglio di Messi"
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Tanto calcio e tanto Mondiale in prima pagina sul Cds oggi in edicola. In spalla, il fondo firmato da Mimmo Carratelli dal titolo "Perché Diego è meglio di Messi", una riflessione sul confronto tra due leggende del calcio mondiale. Al centro della prima pagina, invece, trova spazio la Nazionale italiana con il tentativo della FIGC di affidare la panchina a Pep Guardiola, obiettivo principale per avviare il nuovo corso azzurro.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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