Prima pagina
Calciomercato Napoli, Tuttosport: "Gatti per Allegri. Italia, in ginocchio da Pep"
TuttoNapoli.net
In apertura sulla prima pagina di Tuttosport il titolo dedicato alla Nazionale: "In ginocchio da Pep", con il riferimento al tentativo di convincere Pep Guardiola a guidare gli azzurri. In basso spazio al mercato, con il Napoli che guarda in casa Juventus e valuta il profilo di Federico Gatti per rinforzare la difesa.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Brevi
Prima paginaRitiro Napoli, Il Mattino apre con l'incontro giocatori-tifosi: "Vogliamo fare la storia"
Copertina Radio Tutto Napoli da Dimaro! Il palinsesto di oggi: live dalle 8 alle 20 di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com