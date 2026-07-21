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Calciomercato Napoli, Tuttosport: "Gatti per Allegri. Italia, in ginocchio da Pep"

Calciomercato Napoli, Tuttosport: "Gatti per Allegri. Italia, in ginocchio da Pep"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Brevi
di Fabio Tarantino

In apertura sulla prima pagina di Tuttosport il titolo dedicato alla Nazionale: "In ginocchio da Pep", con il riferimento al tentativo di convincere Pep Guardiola a guidare gli azzurri. In basso spazio al mercato, con il Napoli che guarda in casa Juventus e valuta il profilo di Federico Gatti per rinforzare la difesa.