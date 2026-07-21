Prima pagina

Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Guardiola o mai più"

Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Guardiola o mai più"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Brevi
di Fabio Tarantino

In alto sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport campeggia il titolo "Guardiola o mai più", dedicato al tentativo della FIGC di affidare la panchina della Nazionale al tecnico catalano. Spazio anche al mercato degli attaccanti, con la Juventus che punta su Joshua Zirkzee e la Fiorentina che segue Artem Dovbyk, in un vero e proprio valzer delle punte destinato ad animare la Serie A.