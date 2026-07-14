Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove guardare Francia-Spagna in chiaro

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove guardare Francia-Spagna in chiaroTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Ieri alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 14 luglio iniziano le semifinali dei Mondiali: quest'oggi va in scena Francia-Spagna alle ore 21:00, in programma in chiaro su Rai 1 oppure disponibile su DAZN. 

CALCIO IN TV OGGI E STASERA - MARTEDÌ 14 LUGLIO

21.00 Francia-Spagna (Semifinale Mondiali) - DAZN e RAI 1