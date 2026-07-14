Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove guardare Francia-Spagna in chiaro
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In questo martedì 14 luglio iniziano le semifinali dei Mondiali: quest'oggi va in scena Francia-Spagna alle ore 21:00, in programma in chiaro su Rai 1 oppure disponibile su DAZN.
CALCIO IN TV OGGI E STASERA - MARTEDÌ 14 LUGLIO
21.00 Francia-Spagna (Semifinale Mondiali) - DAZN e RAI 1
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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