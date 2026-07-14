Prima pagina Allegri è in città, Corriere dello Sport: "Il tecnico abbraccia Napoli"

vedi letture

"Allegri abbraccia Napoli" è il titolo di apertura scelto dal Corriere dello Sport per raccontare l'inizio della nuova avventura del tecnico sulla panchina azzurra. L'attenzione è tutta rivolta alla presentazione dell'allenatore e ai primi passi del nuovo corso, con tifosi e ambiente pronti a conoscere idee, obiettivi e strategie in vista della stagione che sta per cominciare.

Le altre notizie: Inter e Juventus

La prima pagina del quotidiano dedica spazio anche al mercato delle altre big di Serie A. In casa Inter continua a tenere banco il nome di Doué, uno dei profili seguiti dal club nerazzurro per rinforzare la rosa. Sul fronte Juventus, invece, resta vivo l'interesse per Pellegrino, obiettivo individuato dalla dirigenza bianconera per puntellare l'organico in vista della prossima stagione.