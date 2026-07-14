Prima pagina Nuovo ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Scommessa Pirlo"

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"Scommessa Pirlo per la Nazionale" è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sua apertura. L'ex centrocampista della Juventus emerge come uno dei nuovi candidati alla guida dell'Italia, con il suo nome che avrebbe acquisito forza nelle ultime ore tra le possibili soluzioni per la panchina azzurra. Un'ipotesi che rappresenterebbe una scelta coraggiosa, puntando su un tecnico giovane ma già con esperienze sia in Italia sia all'estero.

Maldini e Leonardo tra i protagonisti

Secondo il quotidiano sportivo, tra coloro che starebbero contribuendo alla riflessione sul futuro della Nazionale ci sarebbero anche Paolo Maldini e Leonardo, coinvolti nella valutazione del profilo più adatto per avviare un nuovo ciclo. La loro esperienza internazionale e la conoscenza del calcio di alto livello potrebbero rivelarsi determinanti nella scelta del prossimo commissario tecnico, chiamato a rilanciare le ambizioni dell'Italia.