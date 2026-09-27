Hojlund, Lang e Milinkovic oggi in campo: dove vedere le gare degli azzurri
Domenica 27 settembre ricca di appuntamenti calcistici in tv. Si parte alle 12.30 con Casertana-Catania e Barletta-Potenza di Serie C, mentre nel pomeriggio spazio anche a Inter-Fiorentina e Sassuolo-Roma per il calcio femminile. Alle 18.00 riflettori sulla Nations League a partire da Serbia-Olanda, che coinvolgerà i due azzurri Milinkovic-Savic e Noa Lang, e Danimarca-Galles con Hojlund protagonista; il programma serale invece propone, tra le altre, alle 20.45 Norvegia-Portogallo. Di seguito la programmazione integrale.
DOMENICA 27 SETTEMBRE
12.30 Casertana-Catania (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
12.30 Barletta-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
12.30 Ternana-Como (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Ravenna-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Union Brescia-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Ostiamare-Forlì (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
15.00 Lituania-Azerbaigian (Nations League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Cjarlins Muzane-Triestina (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
15.00 Sassuolo-Roma (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.30 Perugia-Reggiana (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Vis Pesaro-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Scafatese-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Carpi-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Renate-Treviso (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.00 Serbia-Olanda (Nations League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Foggia-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Pescara-Spezia (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Casarano-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Albinoleffe-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO(canale 251) e NOW
20.45 Norvegia-Portogallo (Nations League) - TV8, SKY SPORT UNO(canale 251) e NOW
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro