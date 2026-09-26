Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo Nations League e Serie C
Sabato 26 settembre ricco di calcio in tv, con tre competizioni diverse in scena. Si parte alle 12.30 con Juventus-Napoli femminile su DAZN, mentre nel pomeriggio sono in programma diverse sfide di Serie C e Slovenia-Scozia. In serata riflettori sulla Nations League: alle 20.45 spicca Inghilterra-Spagna, in diretta su Italia 1, Sky Sport Arena e NOW, insieme a Repubblica Ceca-Croazia e alla Diretta Gol su Sky Sport Calcio. Di seguito la programmazione completa.
SABATO 26 SETTEMBRE
12.30 Juventus-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Crotone-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Pergolettese-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Pineto-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Torres-Vado (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Lumezzane-Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Slovenia-Scozia (Nations League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Lazio-Parma (Serie A femminile) - DAZN
17.30 Bari-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Desenzano-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Livorno-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Novara-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Picerno-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT UNO e NOW
18.00 Bulgaria-Lussemburgo (Nations League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
18.00 Como 1907-Milan (Serie A femminile) - DAZN
20.30 Sambenedettese-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Cittadella-Lecco (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Cavese-Savoia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Inghilterra-Spagna (Nations League) - ITALIA 1, SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Repubblica Ceca-Croazia (Nations League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
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