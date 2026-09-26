Azzurri in campo con le Nazionali: oggi tocca a Gilmour e Lobotka

Azzurri in campo con le Nazionali: oggi tocca a Gilmour e LobotkaTuttoNapoli.net
Oggi alle 11:30Brevi
di Daniele Rodia

Prosegue il programma della prima giornata di Nations League: dopo l'amaro esordio per Hojlund, Di Lorenzo e Vergara, oggi tocca alla Slovacchia di Stanislav Lobotka e alla Scozia di Billy Gilmour.

Alle ore 15:00 andrà in scena la Nazionale di McTominay che ovviamente sarà assente per il problema di aritmia cardiaca riscontrata ad inizio settembre, mentre alle 20:45 sarà il turno di Stanislav Lobotka con la sua Slovacchia che ospiterà la Moldavia.