De Bruyne-show contro l’Italia! Adani-Rimedio estasiati: “Dominante! È tornato al top"

Kevin De Bruyne trascina il Belgio contro l’Italia e incanta anche Adani e Rimedio: il centrocampista del Napoli torna protagonista ai suoi livelli

Kevin De Bruyne dà spettacolo con il Belgio. È lui il fulcro del gioco della nazionale di Mark Van Bommel: dai suoi piedi parte ogni attacco dei Diavoli Rossi, che sono in vantaggio 1-0 e stanno dominando contro l'Italia. La prestazione del centrocampista del Napoli sta impressionando anche gli opinionisti. A Rai 1, il telecronista Alberto Rimedio si è espresso così su KDB: “Sembra un altro rispetto alle prestazioni col Napoli. Un dominatore assoluto, ispiratore, conclude, è tornato ai suoi livelli, quelli di uno dei migliori d’Europa”. Il commento di Lele Adani: “Visto? Anche una spallata di De Bruyne a Tonali, la forza fisica prima della qualità e della tecnica. Non solo la solita qualità, ma anche forza!”.

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