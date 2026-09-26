Ultim'ora Osvaldo ricoverato d'urgenza in terapia intensiva: le ultime sulle sue condizioni

L'ex calciatore italo-argentino è stato portato d'urgenza in ospedale a Buenos Aires: diagnosi riservata secondo quanto riportato dalla stampa argentina.

Pablo Daniel Osvaldo è stato ricoverato d'urgenza ed è in terapia intensiva, con diagnosi riservata. Lo riporta la stampa argentina citando una notizia diffusa dal programma LAM e comunicata in particolare dal giornalista Pepe Ochoa, che ha dichiarato: "Stava molto male da giorni, aveva pus e acqua nei polmoni, ha avuto versamento pleurico".

L'ex attaccante della Nazionale italiana, che ha giocato per Juventus, Inter, Roma, Atalanta, Bologna, Lecce e Fiorentina, è stato portato nell'ospedale municipale di Llavallol, a Lomas de Zamora, nella provincia di Buenos Aires, dove rimane ricoverato. Secondo quanto specificato da LAM, Osvaldo è stato ricoverato nel centro medico giovedì sera, intorno alle 23. È stato portato lì da una delle sue sorelle, con l'aiuto di un amico, dopo che l'ex calciatore aveva chiesto aiuto per telefono.

In Italia, da calciatore, Osvaldo ha vestito la maglia azzurra per 14 volte, segnando 4 gol, essendo italo-argentino. Ha vinto uno scudetto con la Juventus e ha messo a segno 41 gol in 124 presenze in Serie A, 20 gol in 44 partite in Liga spagnola e 3 gol in 13 partite in Premier League inglese. Lontano dai campi, Osvaldo, che vive a Banfield, dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto nel 2020 si è dedicato soprattutto alla musica, esibendosi come cantante e chitarrista a capo della sua band "Barrio Viejo", con diversi spettacoli nel proprio paese.