De Bruyne ispira ogni azione, Godts semina il panico: Belgio subito avanti sull’Italia

De Bruyne ispira ogni azione, Godts semina il panico: Belgio subito avanti sull’ItaliaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:15Brevi
di Davide Baratto

Prima mezz'ora da incubo per la nuova Italia di Roberto Mancini. Il Belgio di Mark Van Bommel è padrone del campo e del gioco: Kevin De Bruyne ispira ogni azione, servendo anche l'assist per il gol del vantaggio di Mika Godts. I Diavoli Rossi seminano il panico nella difesa azzurra: già 10 tiri di cui 5 in porta, 2.00xG in soli 30 minuti: sono le miracolose parate di Donnarumma a evitare l'imbarcata. Male, per ora, anche l'attacco dell'Italia: solo una conclusione tentata.