Rimpianto Gutierrez: 4 bonus in 5 gare e candidatura a giocatore del mese in Bundesliga

Gutiérrez protagonista di un grande avvio con il Leverkusen dopo la cessione dal Napoli. Lo spagnolo ha già realizzato un gol e servito tre assist.

L'addio al Napoli sembrava un'ottima operazione soprattutto dal punto di vista economico, ma l'inizio di stagione di Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen sta alimentando qualche rimpianto. Ceduto per 26 milioni di euro dopo non essere riuscito a conquistare un posto da titolare inamovibile in azzurro, il classe 2001 è diventato un punto fermo della squadra di Carles Martínez. Il tecnico lo ha risparmiato soltanto in Europa League contro il Celje e lo spagnolo sta rispondendo con prestazioni di grande livello sulla corsia sinistra.

Gutiérrez vola: un gol e tre assist in appena 353 minuti

Raccogliere l'eredità di Alejandro Grimaldo non era semplice, ma Gutiérrez ha avuto un impatto immediato: in 5 presenze e 353 minuti tra le varie competizioni ha già collezionato un gol e tre assist, con due passaggi vincenti contro l'Union Berlino e un gol più un assist contro il Lipsia. Numeri che lo hanno portato in cima alla graduatoria degli assist-man della Bundesliga e gli sono valsi la candidatura al premio di miglior giocatore del mese di settembre. Un rendimento che può rilanciarlo anche in ottica Spagna, dove la concorrenza sulla fascia comprende profili come Marc Cucurella e Grimaldo. A Leverkusen Gutiérrez ha già cambiato marcia, mentre a Napoli il suo addio comincia ad assumere i contorni di un possibile rimpianto.