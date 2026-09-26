Belgio, van Bommel esalta De Bruyne: "Che fortuna averlo, è ancora uno dei migliori!"

Belgio, van Bommel esalta De Bruyne: "Che fortuna averlo, è ancora uno dei migliori!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:15Brevi
di Daniele Rodia

Il ct del Belgio Mark Van Bommel ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League contro l'Italia vinta per 0-2.

Il suo Belgio è stato perfetto?
"Felice di quello che ho visto nel primo tempo e dei cambi nel secondo. Soddisfatto di quello che hanno messo in campo i giocatori dopo solo 3 giorni di lavoro".

De Bruyne?
"Che dire, è ancora uno dei migliori e sono fortunato ad averlo in squadra".