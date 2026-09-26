Belgio, van Bommel esalta De Bruyne: "Che fortuna averlo, è ancora uno dei migliori!"

Il ct del Belgio Mark Van Bommel ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League contro l'Italia vinta per 0-2.

Il suo Belgio è stato perfetto?

"Felice di quello che ho visto nel primo tempo e dei cambi nel secondo. Soddisfatto di quello che hanno messo in campo i giocatori dopo solo 3 giorni di lavoro".

De Bruyne?

"Che dire, è ancora uno dei migliori e sono fortunato ad averlo in squadra".