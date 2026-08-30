Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Napoli-Como
In questa domenica 30 agosto non mancano gli appuntamenti calcistici. Continua infatti la seconda giornata di Serie A: alle ore 18:30 c'è Napoli-Como, poi in contemporanea alle 20:45 Lazio-Genoa e Cagliari-Inter. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 30 AGOSTO
11.00 Atalanta-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO
11.00 Torino-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Utrecht-PSV (Eredivisie) - COMO TV
13.00 Aberdeen-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
13.30 Gent-Bruges (Campionato belga) - DAZN
13.30 St. Pauli-Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Feyenoord-Den Haag (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Chelsea-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Leeds-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
15.00 Sunderland-Fulham (Premier League) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
15.30 Friburgo-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
16.00 Anversa-St. Truiden (Campionato belga) - DAZN
16.45 Telstar-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
16.45 Cesena-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Rapid Vienna-Sturm Graz (Bundesliga austriaca) - COMO TV
17.30 Manchester United-Ipswich (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
17.30 Augsburg-Schalke 04 (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
18.00 Carpi-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Atalanta U23-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Dolomiti Bellunesi-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.00 Arzignano-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.00 Roma-Sassuolo (Serie A Women's Cup) - SKY SPORT(canale 251), SKY SPORT (canale 258) e NOW
18.30 Napoli-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Union SG-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
19.00 Arezzo-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Mantova-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Salisburgo-Austria Vienna (Bundesliga austriaca) - COMO TV
19.30 Deportivo A Coruna-Valencia (Liga) - DAZN
20.00 Banfield-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.00 Al Qadsiah-Al Faysaly (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.45 Zona Serie A) - DAZN
20.45 Cagliari-Inter (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lazio-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Benevento-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Pisa-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Pergolettese-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
21.00 Gubbio-Reggiana (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
21.00 Vis Pesaro-Perugia (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
21.00 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
21.30 Celta-Athletic (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2026-2027
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