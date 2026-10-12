Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 6ª giornata di Serie A

Tutte le partite di lunedì 12 ottobre: orari, canali TV e streaming di Serie A e campionati esteri.

Il programma del calcio in TV di lunedì 12 ottobre propone due sfide di Serie A, con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Spazio anche alla Serie C, con tre incontri in contemporanea alle 20.30, e al calcio internazionale, con appuntamenti di Premier League, Liga, MLS e campionato argentino. Nel pomeriggio si disputano inoltre due partite del campionato Primavera e l'amichevole femminile Under 23 tra Italia e Francia. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 13 OTTOBRE

14.30 – Italia-Francia Under 23 femminile (Amichevole) – VIVOAZZURRO TV

15.00 – Cagliari-Monza (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.00 – Sassuolo-Albinoleffe (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30 – Atalanta-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 – Pescara-Guidonia (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 – Barletta-Cavese (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 – Picerno-Cosenza (Serie C) – SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 – Torino-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 – Coventry-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 – Levante-Siviglia (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 – Tenerife-Girona (Segunda Division) – DAZN