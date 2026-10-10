Il miglior primo tempo del Napoli di Allegri: 2-0 sul Frosinone al 45'

Il miglior primo tempo del Napoli di Allegri: 2-0 sul Frosinone al 45'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:33Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli è in vantaggio 2-0 sul Frosinone al 45'. La sblocca Kevin De Bruyne su calcio di rigore al 29', raddoppia Noa Lang al 32' con un tap-in: è il miglior primo tempo in stagione della squadra di Massimiliano Allegri, che va negli spogliatoi avanti di due gol, avendo collezionato 2.36xG e 13 tiri.