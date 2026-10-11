Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Como-Roma
Domenica 11 ottobre sarà una giornata ricchissima di calcio in tv, con la Serie A al centro del programma dalla tarda mattinata fino alla sera. Si parte con Como-Roma alle 12.30, poi alle 15 spazio a Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 riflettori su Sassuolo-Milan, mentre il posticipo delle 20.45 sarà Cagliari-Juventus. Grande attenzione anche alla Premier League, dove spicca il big match delle 17.30 tra Liverpool e Manchester City. Non mancano Serie B, Serie C e calcio internazionale, con appuntamenti anche da Liga, Ligue 1, Bundesliga e campionati esteri. Di seguito la programmazione integrale.
DOMENICA 11 OTTOBRE
10.45 Fiorentina-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
10.45 Verona-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Como-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Team Altamura-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 252) e NOW
12.30 Torres-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
13.00 Motherwell-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
13.30 Standard Liegi-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
14.00 Elche-Celta (Liga) - DAZN
14.30 Foggia-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Ravenna-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Scafatese-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Sambenedettese-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Renate-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Lazio-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Lecce-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Catanzaro-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Crystal Palace-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Hull-Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Nizza-Strasburgo (Ligue 1) - LIGUE 1+
15.00 Casarano-Salernitana (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT(canale 252) e NOW
15.00 Lucchese-Nuova Ternana (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
15.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Aberdeen-St. Johnstone (Campionato scozzese) - COMO TV
15.30 Colonia-Borussia Monchengladbach (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Real Sociedad-Deportivo A Coruna (Liga) - DAZN
17.00 LASK-Rapid Vienna (Bundesliga austriaca) - COMO TV
17.15 Padova-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Rennes-Auxerre (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Liverpool-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Friburgo-Schalke 04 (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 Forlì-Livorno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Perugia-Vado (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Lecco-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Treviso-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Trento-Folgore Caratese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Sassuolo-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Betis-Osasuna (Liga) - DAZN
19.00 Benfica-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Modena-Verona (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Cagliari-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Troyes-Marsiglia (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Racing Santander-Valencia (Liga) - DAZN
22.00 Rosario Central-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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