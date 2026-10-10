Doppio cambio Napoli: spazio per Gilmour e Giovane

Doppio cambio Napoli: spazio per Gilmour e GiovaneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:15Brevi
di Davide Baratto

Spazio anche per Billy Gilmour e Giovane al 71' di Napoli-Frosinone. Dopo gli ingressi di Lucca e McTominay, il tecnico Massimiliano Allegri opera un'altra doppia sostituzione. A lasciare il campo stavolta sono Lobotka e Noa Lang.