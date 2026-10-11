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KDB trascina il Napoli, Il Roma lo esalta: "De Bruyne Show"

KDB trascina il Napoli, Il Roma lo esalta: "De Bruyne Show"
Oggi alle 01:00Brevi
di Davide Baratto
Il Roma apre con De Bruyne protagonista: doppietta nel successo del Napoli sul Frosinone, con Lang a segno e gli azzurri che agganciano i ciociari.

De Bruyne Show, apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell’edizione odierna, celebrando il protagonista assoluto della vittoria degli azzurri contro il Frosinone. Il sommario: “Il Napoli li batte e aggancia il Frosinone grazie alla doppietta del fuoriclasse belga e di Lang. Allegri: «Abbiamo sbagliato troppo in avanti»”. Di seguito la prima pagina integrale.