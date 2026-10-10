Raddoppio Napoli! Si sblocca Lang, che avvio della squadra di Allegri
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Il Napoli raddoppia! Si sblocca anche Noa Lang: tutto facile per l'olandese che deve solo depositare in rete la palla, con la porta rimasta vuota dopo l'intervento di Palmisani su Di Lorenzo. Ottimo avvio degli uomini di Massimiliano Allegri, probabilmente il miglior primo tempo di questa stagione.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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