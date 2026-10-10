Raddoppio Napoli! Si sblocca Lang, che avvio della squadra di Allegri

Raddoppio Napoli! Si sblocca Lang, che avvio della squadra di AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:20Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli raddoppia! Si sblocca anche Noa Lang: tutto facile per l'olandese che deve solo depositare in rete la palla, con la porta rimasta vuota dopo l'intervento di Palmisani su Di Lorenzo. Ottimo avvio degli uomini di Massimiliano Allegri, probabilmente il miglior primo tempo di questa stagione.