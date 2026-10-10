Ecco le prime mosse di Allegri: torna McTominay ed entra anche Lucca

Ecco le prime mosse di Allegri: torna McTominay ed entra anche LuccaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:05Brevi
di Davide Baratto

Dopo un'ora di gioco arrivano le prime sostituzioni di Massimiliano Allegri: sul parziale di 2-0 a favore, entrano Lorenzo Lucca e Scott McTominay, a fargli spazio sono Rasmus Hojlund e David Neres. Lo scozzese ritorna in campo dopo l'ablazione chirurgica alla quale si era sottoposto per correggere una lieve aritmia benigna.