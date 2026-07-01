"Cedere e poi acquistare", ma chi parte? Da Vanja ad Anguissa: il lungo elenco

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Calciomercato Napoli, occhio alle cessioni: tanti i giocatori in partenza con tanto lavoro per il ds Manna. L'elenco completo

Chi partirà per far spazio ai nuovi arrivi? Il ds Manna è stato chiaro, cedere prima di acquistare. E allora il Cds oggi in edicola fa l'elenco dei giocatori che possono salutare Napoli in estate. Vanja Milinkovic-Savic non è considerato incedibile. In difesa sarà osservato con attenzione Marianucci, reduce dal prestito al Torino. Tra i possibili partenti resta Pasquale Mazzocchi, mentre per André-Frank Zambo Anguissa ogni decisione sarà rinviata al termine del ritiro estivo.

Le valutazioni di Allegri e il capitolo rientri

In attacco Massimiliano Allegri vuole valutare da vicino Lorenzo Lucca e Noa Lang prima di prendere decisioni definitive. Al momento è proprio l'esterno olandese a sembrare il candidato con maggiori possibilità di restare in azzurro. Parallelamente, il Napoli dovrà gestire il futuro dei tanti calciatori di ritorno dai prestiti. Jens Cajuste, Jesper Lindstrom, Alessio Zerbin, Michael Folorunsho, Giuseppe Ambrosino, Walid Cheddira e Cyril Ngonge.