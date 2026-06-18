Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Lukaku perfetto per Allegri"

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La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e a Romelu Lukaku. In basso campeggia il titolo “Lukaku perfetto per Max”, un chiaro riferimento al possibile rapporto tra l’attaccante belga e Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico azzurro ha sempre apprezzato le caratteristiche dell’ex Inter e Chelsea e la sua permanenza a Napoli, un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava improbabile, torna ora concretamente d’attualità.

Dal Mondiale al caos Milan

Nella parte alta della prima pagina trova spazio il Mondiale per Club, con un confronto tra due fuoriclasse del calcio internazionale. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Messi spaziale, Ronaldo stecca”. Da una parte l’ennesima prestazione di alto livello della stella argentina, dall’altra una prova meno convincente del campione portoghese, finito al centro delle valutazioni della giornata. Al centro della copertina, invece, il focus si sposta sul Milan. Il club rossonero viene criticato per le incertezze e le difficoltà emerse sul piano organizzativo e dirigenziale. Il quotidiano sottolinea il clima di confusione che continua a caratterizzare alcune scelte societarie, alimentando interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori in una fase particolarmente delicata della programmazione della prossima stagione.