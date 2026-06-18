Calcio in Tv, le gare di oggi: inizia la 2ª giornata della fase a girone dei Mondiali

Calcio in Tv, le gare di oggi: inizia la 2ª giornata della fase a girone dei MondialiTuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026 oggi in tv: inizia la seconda giornata della fase a gironi.

Nuova giornata dei Mondiali 2026. Stasera alle 18 andrà in scena la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, in esclusiva sulle piattaforme Dazn e Prime Video. Alle 21, poi, toccherà al match tra Svizzera e Bosnia, in questo caso la diretta sarà in chiaro anche sulla Rai. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 18 GIUGNO

18.00 Repubblica Ceca-Sudafrica (Mondiali) - DAZN

21.00 Svizzera-Bosnia (Mondiali) - DAZN e RAI 1

VENERDÌ 19 GIUGNO

00.00 Canada-Qatar (Mondiali) - DAZN

03.00 Messico-Corea del Sud (Mondiali) - DAZN