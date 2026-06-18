Sorpresa Milinkovic-Savic: la Juve ci pensa e per il Napoli non è incedibile
La Juventus continua a valutare diverse soluzioni per la porta e la lista dei possibili eredi di Michele Di Gregorio si arricchisce di un nuovo profilo. L’ultimo nome finito sotto osservazione è quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo di 29 anni e fratello dell’ex obiettivo bianconero Sergej Milinkovic-Savic, oggi in forza all’Al Hilal.
Milinkovic-Savic nel mirino della Juventus
Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il portiere sarebbe destinato a lasciare il Napoli e proprio questa situazione avrebbe spinto la Juventus ad approfondire il dossier. Alla Continassa sarebbero già stati raccolti elementi utili per valutare la fattibilità dell’operazione, che al momento rappresenta una delle piste prese in considerazione per rafforzare il reparto. Quello di Milinkovic-Savic è soltanto l’ultimo nome inserito nel lavoro di scouting portato avanti dalla dirigenza bianconera. La ricerca di un portiere affidabile e funzionale al progetto tecnico rappresenta infatti una delle priorità indicate da Luciano Spalletti per la costruzione della nuova Juventus.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro