La Top 10 degli italiani più costosi di sempre: sul podio una cessione del Napoli

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Sandro Tonali questa estate può diventare (di nuovo) il calciatore italiano più costoso di sempre: ora è secondo, davanti a Jorginho.

Tre anni dopo il passaggio dal Milan al Newcastle United il centrocampista classe 2000 Sandro Tonali è al lavoro, tramite il suo entourage, per un nuovo trasferimento. La stagione negativa dei magpies culminata col dodicesimo posto finale in Premier League e con la mancata qualificazione a tutte le coppe europee di una delle più facoltose società d'Inghilterra sta spingendo il giocatore a fare delle riflessioni. A spingere per un trasferimento che, visti i costi, sarebbe possibile solo in Premier League o in altri 4-5 top club sparsi in giro per l'Europa. Nelle ultime ore è emerso anche l'interessamento del Tottenham di Roberto De Zerbi, ancor prima si sono mossi City, United e Arsenal.

Ma a che prezzo Tonali potrebbe muoversi? Il Newcastle ha già chiarito che non accetterà proposte inferiori ai 100 milioni di euro. Una cifra a cui va poi aggiunto un ingaggio molto importante dato che oggi il calciatore della Nazionale ha un ingaggio da circa dieci milioni di euro netti a stagione bonus compresi. Trasferimento decisamente oneroso, ma non impossibile. Un trasferimento che, dovesse maturare nelle prossime settimane, riporterebbe Tonali in cima alla classifica dei calciatori italiani più pagati di sempre. Sapete oggi chi c'è in vetta? *Ecco la top ten:

1) Mateo Retegui dall'Atalanta all'Al-Qadsiah per 68.5 milioni di euro

2) Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per 58.9 milioni di euro

3) Jorginho dal Napoli al Chelsea per 57 milioni di euro

4) Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus per 52.88 milioni di euro

5) Christian Vieri dalla Lazio all'Inter per 46.48 milioni di euro

6) Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal per 45 milioni di euro

6) Marco Verratti dal PSG all'Al Arabi per 45 milioni di euro

8) Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus per 44.6 milioni di euro

9) Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan per 42 milioni di euro

10) Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni di euro *= dati di Sky Sport