Prima pagina Mondiali, La Gazzetta dello Sport: "Re Leo vuole bis per superare Maradona"

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La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina celebrando ancora una volta Lionel Messi. Il titolo scelto dal quotidiano è eloquente: “Il re è sempre Leo”, un omaggio alla straordinaria prestazione dell’argentino al Mondiale per Club. Dopo l’ennesimo show, Messi punta ora a un nuovo traguardo storico: conquistare un secondo titolo mondiale, impresa riuscita nella storia soltanto a Pelé. Un successo che, secondo il quotidiano, rafforzerebbe ulteriormente la sua candidatura a migliore di sempre, superando anche il mito di Diego Armando Maradona.

Messi brilla, Ronaldo delude e Kane trascina l’Inghilterra

Nelle pagine dedicate alla competizione internazionale trova spazio anche il confronto con Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non è riuscito a lasciare il segno come il suo eterno rivale argentino, offrendo una prestazione al di sotto delle aspettative e finendo inevitabilmente al centro delle analisi del torneo. Tra i protagonisti della giornata c’è anche Harry Kane. L’attaccante inglese ha guidato l’Inghilterra al successo contro la Croazia grazie a una doppietta decisiva, confermando il suo ruolo di leader tecnico della nazionale. Una prova di grande spessore che ha permesso ai Tre Leoni di imporsi in una sfida particolarmente importante e che ha contribuito a rendere ancora più ricca una giornata dominata dalle stelle del calcio mondiale, con Messi ancora una volta al centro della scena.