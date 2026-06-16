Ufficiale Juve Stabia, presentata domanda d'iscrizione in Serie B: stadio alternativo a Piacenza

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La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione in Serie B.

Alla fine è arrivato anche il comunicato ufficiale a confermare quello che era emerso già nei giorni scorsi. La Juve Stabia ha depositato la domanda di iscrizione alla prossima Serie B rispettando sia i tempi sia i termini previsti dalle regole federali. Un passaggio non scontato visto che il club campano è passato di mano solo pochi giorni fa con il neo proprietario Alfredo Guerri che ha dovuto ricapitalizzare per permettere di essere in regola ed evitare l'esclusione dal prossimo campionato, da cui comunque la squadra partirà con un -2 in classifica a causa delle penalizzazioni precedenti. Questa la nota delle Vespe:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver depositato, nei termini e nel pieno rispetto delle procedure previste dagli organi competenti, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie BKT 2026/2027. Il raggiungimento di questo importante traguardo è stato possibile grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità degli amministratori giudiziari, i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara. Contestualmente, si comunica che è stato individuato lo Stadio Leonardo Garilli di Piacenza quale impianto alternativo. La società desidera ringraziare il Piacenza Calcio, il Comune di Piacenza e la Questura di Piacenza per la disponibilità e la collaborazione dimostrate. Le Vespe saranno ai nastri di partenza del campionato di Serie BKT per la terza stagione consecutiva, l’ottava complessiva nella storia del club. Si comunica altresì che i dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara indicono una conferenza stampa, aperta esclusivamente agli organi di stampa, nella giornata di giovedì 18 giugno alle ore 12.00 presso lo Yatch Club di Marina di Stabia".